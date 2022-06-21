Demirci Akıncıları oryantiring il şampiyonası sona erdi Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası, yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası, yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Manisa ilçelerinden yarışlara katılan sporcular, Sarıçayır kamp alanıyla Hışır ve Gürgen mevkilerindeki 3 kilometrelik parkurda yarıştı. 18 kategoride gerçekleşen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Merkezi'nde Köprübaşı Kaymakamı ve Demirci Kaymakam Vekili Ramazan Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi. AA / Nurullah Kalay - Spor Hisarcık Demirci Manisa Spor Haberler

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