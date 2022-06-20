Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı - Haberler

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Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

AA - Nurullah Kalay - Spor
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Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen "Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası" başladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen "Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası" başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 8 kulüpten 200 sporcu katıldı. İlçede 2 gün sürecek yarışmada sporcular, yaş gruplarına göre belirlenen rotalarda bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyor.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya yoğun bir katılım olduğunu belirterek, sporcuların ilk gün ilçe merkezinde, ikinci gün ise Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Alanı'nda yarışacağını söyledi.

Akhisar'dan şampiyonaya katılan Melda Öner ise oryantiringe yeni başladığını belirterek, yeni olmasına rağmen farklı yarışlarda dereceler elde ettiğini, Demirci'de de iddialı olduğunu kaydetti.

AA / Nurullah Kalay - Spor

Hisarcık Demirci Manisa Spor Haberler

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