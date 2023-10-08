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Demirci Akıncıları Motosiklet Tutkunları Programı Düzenlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Demirci Akıncıları Motosiklet Tutkunları programı, motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Programa Manisa, Balıkesir, Uşak ve Kütahya'dan 175 motosikletli katıldı. Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk da destek verdi.