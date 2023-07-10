Demirci Akıncıları Büyükler Tenis Yaz Kupası Türkiye Serisi Başladı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Demirci Akıncıları Büyükler Tenis Yaz Kupası Türkiye Serisi müsabakaları başladı. Demirci Tenis Kortları'nda 5 gün sürecek müsabakalara 13 ilden 65 sporcu mücadele edecek. Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Demirci Kaymakamı Adem Kaya da turnuvaya sporcu olarak katılıyor.