Üye Girişi
Haberler
Demirci Akıncıları Büyükler Tenis Yaz Kupası Türkiye Serisi Başladı

Demirci Akıncıları Büyükler Tenis Yaz Kupası Türkiye Serisi Başladı

Spor Haberleri

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Demirci Akıncıları Büyükler Tenis Yaz Kupası Türkiye Serisi müsabakaları başladı. Demirci Tenis Kortları'nda 5 gün sürecek müsabakalara 13 ilden 65 sporcu mücadele edecek. Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Demirci Kaymakamı Adem Kaya da turnuvaya sporcu olarak katılıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Demirci Akıncıları Büyükler Tenis Yaz Kupası Türkiye Serisi müsabakaları başladı.

Demirci Tenis Kortları'nda 5 gün sürecek müsabakalara 13 ilden 65 sporcu mücadele edecek. Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Demirci Kaymakamı Adem Kaya da turnuvaya sporcu olarak katılıyor.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Spor

Türkiye Demirci Manisa Tenis Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title