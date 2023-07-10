Demirci Akıncıları Büyükler Tenis Yaz Kupası Türkiye Serisi Başladı
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Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Demirci Akıncıları Büyükler Tenis Yaz Kupası Türkiye Serisi müsabakaları başladı. Demirci Tenis Kortları'nda 5 gün sürecek müsabakalara 13 ilden 65 sporcu mücadele edecek. Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Demirci Kaymakamı Adem Kaya da turnuvaya sporcu olarak katılıyor.
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Demirci Akıncıları Büyükler Tenis Yaz Kupası Türkiye Serisi müsabakaları başladı.
Demirci Tenis Kortları'nda 5 gün sürecek müsabakalara 13 ilden 65 sporcu mücadele edecek. Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Demirci Kaymakamı Adem Kaya da turnuvaya sporcu olarak katılıyor.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Spor