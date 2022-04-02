Demir yumruk Falay, Türkiye üçüncüsü oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demir yumruk Falay, Türkiye üçüncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Demir yumruk Falay, Türkiye üçüncüsü oldu

Balıkesir'de yapılan Üniversitelerarası Türkiye Bayanlar Boks Şampiyonasında 63 kilo sıkletinde Esmanur Aybike Falay Türkiye üçüncüsü oldu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de yapılan Üniversitelerarası Türkiye Bayanlar Boks Şampiyonasında 63 kilo sıkletinde Esmanur Aybike Falay Türkiye üçüncüsü oldu.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencisi Esmanur Aybike Falay, "Hedefim Türkiye Şampiyonu olmak, daha sonra olimpiyatlara katılarak ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyorum" dedi.

Türkiye üçüncüsü olan Falay'ın başarısı Atatürk Üniversitesi'nde ve Oltu'da sevinçle karşılandı. - ERZURUM

Demir yumruk Falay, Türkiye üçüncüsü oldu

Demir yumruk Falay, Türkiye üçüncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Atatürk Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, Boks, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title