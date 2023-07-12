Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda takım, taktik maç ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı. Sivasspor, yarın İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.