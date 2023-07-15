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Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan ilk etap çalışmalarının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Takım, 17 Temmuz Pazartesi günü Erzurum'da tekrar bir araya gelerek hazırlıklarına devam edecek. Erzurum kampı ise 29 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını teknik direktör Servet Çetin yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde tamamlayan kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara 2 izin verildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, iznin ardından 17 Temmuz Pazartesi günü Erzurum'da toplanarak hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor'un Erzurum kampı 29 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Sivasspor Trendyol Erzurum Spor Haberler

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