Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan ilk etap çalışmalarının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Takım, 17 Temmuz Pazartesi günü Erzurum'da tekrar bir araya gelerek hazırlıklarına devam edecek. Erzurum kampı ise 29 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.