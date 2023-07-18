Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarını sürdürüyor. Takım, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın 2'nci gününde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde öğlen saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet ve rondo çalışmaları gerçekleştiren takım, son bölümse ise kaleli sınırlı alan oyun ile dayanıklılık koşuları yaptı.Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.