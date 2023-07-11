Demir Grup Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve sınırlı alan oyunları yapıldı. Sivasspor, yarın çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışmaları yapan kırmız-beyazlı ekip daha sonra sınırlı alan oyunlar oynadı. Sivasspor taktik çalışmayla günü tamamladı.
???????Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.