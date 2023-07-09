Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip günün ilk idmanını teknik direktör Servet Çetin yönetiminde salonda gerçekleştirdi. Futbolcular iki grup halinde koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.