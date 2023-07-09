Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip günün ilk idmanını teknik direktör Servet Çetin yönetiminde salonda gerçekleştirdi. Futbolcular iki grup halinde koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip günün ilk idmanını teknik direktör Servet Çetin yönetiminde salonda gerçekleştirdi. Futbolcular iki grup halinde koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.