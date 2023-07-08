Demir Grup Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Servet Çetin yönetiminde minyatür kale maçı yapıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, günün ilk idmanı teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi.
Kırmızı-beyazlı ekip, iki grup halinde dayanıklılık koşusunun ardından antrenmanı minyatür kale maç yaparak tamamladı.
Sivasspor, akşam yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor