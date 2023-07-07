Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve futbolcular çabukluk ve pas çalışmalarının ardından minyatür kale maçı oynadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.