Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve futbolcular çabukluk ve pas çalışmalarının ardından minyatür kale maçı oynadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından idmanı minyatür kale maç oynayarak tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor