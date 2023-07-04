Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve futbolcular pas çalışmasıyla idmanlarını sürdürdü. Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.