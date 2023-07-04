Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve futbolcular pas çalışmasıyla idmanlarını sürdürdü. Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyon çalışmalarının ardından idmanı pas çalışmasıyla sürdürdü.
Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor