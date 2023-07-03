Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor bugün teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yaptığı antrenmanla yeni sezonun hazırlıklarına start verdi. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kondisyon koşusu yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise pas kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.Sivasspor yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.