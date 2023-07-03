Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezonun hazırlıklarına start verdi. Antrenmanda ısınma hareketleri, kondisyon koşusu ve pas kontrol çalışmaları yapıldı.
Demir Grup Sivasspor bugün teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yaptığı antrenmanla yeni sezonun hazırlıklarına start verdi. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kondisyon koşusu yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise pas kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.Sivasspor yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Spor