Üye Girişi
Haberler
Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezonun hazırlıklarına start verdi. Antrenmanda ısınma hareketleri, kondisyon koşusu ve pas kontrol çalışmaları yapıldı.

p>Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor bugün teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yaptığı antrenmanla yeni sezonun hazırlıklarına start verdi. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kondisyon koşusu yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise pas kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.Sivasspor yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Spor

Servet Çetin Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title