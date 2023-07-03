Demir Grup Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü Servet Çetin yönetimindeki ilk antrenman, kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Futbolcular, idmanın kalan bölümünde ise pas çalışması yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.