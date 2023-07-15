Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Abdulkadir Parmak, sağlık kontrolünden geçti. Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Parmak'ın Medicana Sivas Hastanesinde kan tetkikleri, muayeneler ve testler yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Abdulkadir Parmak, sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Abdulkadir Parmak'ın Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Abdulkadir Parmak, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.