Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenman teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve rondo çalışmalarının ardından sınırlı alan oyun ve dayanıklılık koşusuyla tamamlandı. Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.