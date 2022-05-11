Demir Grup Sivasspor, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Caner Özaral (xx)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor, rövanş maçında evinde konuk ettiği ve dolu tribünler önünde oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 kaldı. Demir Grup Sivasspor bu sonuçla 26 Mayıs'ta İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçında Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.