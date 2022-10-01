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Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

Spor Haberleri

Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, kahvaltıda bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, kahvaltıda bir araya geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir restoranda düzenlenen etkinliğe teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ile A takım personeli katıldı.

Kahvaltıda Atakaş Hatayspor maçı öncesi moral depolayan futbolcular, öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor yarın saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Rıza Çalımbay Sivasspor Hatayspor Spor Haberler

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