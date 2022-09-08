Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Sivas 4 EylülHakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic (Hırvatistan)Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin... UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Sivas 4 Eylül Hakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic (Hırvatistan) Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Keita, Ulvestad, N'jie, Dia Saba, Gradel, James Slavia Prag: Mandous, Doudera, Ousou, Kacharaba, Masopust, Sevcik, Holes, Usor, Traore, Jurasek, Olayinka Spor Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde UEFA Avrupa Konferans Ligi Hırvatistan Slavia Prag Sivasspor Spor Haberler

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