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Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag

Spor Haberleri

Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Sivas 4 EylülHakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic (Hırvatistan)Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin...

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic (Hırvatistan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Keita, Ulvestad, N'jie, Dia Saba, Gradel, James

Slavia Prag: Mandous, Doudera, Ousou, Kacharaba, Masopust, Sevcik, Holes, Usor, Traore, Jurasek, Olayinka

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Hırvatistan Slavia Prag Sivasspor Spor Haberler

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