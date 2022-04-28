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Demir Grup Sivasspor maçının yardımcı hakemi değişti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Demir Grup Sivasspor maçının yardımcı hakemi değişti

Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında Galatasaray - Demir Grup Sivasspor takımları arasında oynanacak olan müsabakada 4. hakem değişikliği yapıldı.

Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında Galatasaray - Demir Grup Sivasspor takımları arasında oynanacak olan müsabakada 4. hakem değişikliği yapıldı. 

Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanacak maçta 4. hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un sağlık sorunları sebebiyle yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Ozan Ergün 4. hakem olarak görev yapacak.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Süper Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Haberler

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