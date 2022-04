Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci hafta maçında GZT Giresunspor, evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ile Demir Grup Sivasspor Teknik Dirketörü Rıza Çalımbay değerlendirmelerde bulundu.

Yeşil beyazlı ekibin teknik direktörü Hakan Keleş, iç sahada kazanmaları gereken bir maç olduğunu ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Kadro açısından sıkıntılı olduklarını ifade eden Keleş, "Şu ana kadar 5 yabancı oyuncumuz gitti. Sakat oyuncularımız var. Kadro açısından sıkıntılıydık. Zaten maçlara 13-14 kişi devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta için sorun olacak gibi görünüyor" dedi.

"Maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Özellikle Mustafa Yatabare ile güzel pozisyonlar yakaladık. Onu değerlendiremedik. Ondan sonra tabi gayet iyi oynamaya başladılar. Her yerden gelmeye başladılar. 2-0'dan 2-2 olması bizi üzdü. Onu korumamız gerekiyordu. Onu daha iyi şekle getirmemiz gerekiyordu. Gol atmamız gerekiyordu. Giresunspor her şeyiyle geliyordu. Arkalarındaki boşluğu değerlendiremedik. Hem sıcak olsun hem de zor bir maç olduğu için her şeye rağmen alınan bir puan iyidir. Eksiklerimiz olmasaydı belki daha farklı bir şekilde maçı bitirebilirdik ama dediğim gibi sadece üzüldüğümüz 2-0'dan 2-2 olmasıydı. Ona da yapacak bir şey yok."