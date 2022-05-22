SPOR Demir Grup Sivasspor kupa finali hazırlıklarına başladı - Haberler

SPOR Demir Grup Sivasspor kupa finali hazırlıklarına başladı

SİVAS, (DHA)- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün Yukatel Kayserispor ile karşılaşan ve rakibini 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası final maçında yine Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Yukatel Kayserispor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Takım yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor