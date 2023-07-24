Demir Grup Sivasspor, Erzurum'da ikinci etap kampına devam ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım, dinamik ısınma hareketleri, savunma ve pres çalışmaları ile kaleli sınırlı alan oyunu yapıyor. Demir Grup Sivasspor, yarın çift antrenman yaparak hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından savunma ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde kaleli sınırlı alan oyunu oynadı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023