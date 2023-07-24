Demir Grup Sivasspor, Erzurum'da ikinci etap kampına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım, dinamik ısınma hareketleri, savunma ve pres çalışmaları ile kaleli sınırlı alan oyunu yapıyor. Demir Grup Sivasspor, yarın çift antrenman yaparak hazırlıklarına devam edecek.