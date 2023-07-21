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Demir Grup Sivasspor, Erzurum'da ikinci etap kampına devam ediyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kampında antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, ayak tenisi ve duran top taktikleri üzerinde çalıştı. Sivasspor, yarın Azerbaycan temsilcisi Sumqayıt FK ile ikinci hazırlık maçında karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ayak tenisi oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise duran top taktikleri üzerinde çalıştı.

Sivasspor yarın kamptaki ikinci hazırlık maçında saat 17.00'de Azerbaycan temsilcisi Sumqayıt FK ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Trendyol Süper Lig Servet Çetin Sivasspor Erzurum Spor Haberler

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