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Demir Grup Sivasspor, Erzurum'da ikinci etap kampına devam ediyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, kuvvet çalışmaları ve taktik çalışmaları yaptı. Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışma yaptı.

Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Trendyol Süper Lig Servet Çetin Sivasspor Erzurum Spor Haberler

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