Demir Grup Sivasspor, Erzurum'da ikinci etap kampına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, kuvvet çalışmaları ve taktik çalışmaları yaptı. Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.