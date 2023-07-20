Demir Grup Sivasspor, Erzurum'da ikinci etap kampına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda eğitsel oyunlar, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalar yapılıyor. Sivasspor, yarın çift antrenman yaparak hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, eğitsel oyun ve ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından kombine oyunlar oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar ile 3 kaleli sınırlı alan oyun oynadı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.