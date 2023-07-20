Demir Grup Sivasspor, Erzurum'da ikinci etap kampına devam ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları yapıyor. Akşam yapılacak antrenmanla birlikte hazırlıklar devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalar yaptı.
Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.