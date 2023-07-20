Demir Grup Sivasspor, Erzurum'da ikinci etap kampına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları yapıyor. Akşam yapılacak antrenmanla birlikte hazırlıklar devam edecek.