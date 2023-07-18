Demir Grup Sivasspor, Erzurum'da ikinci etap kampına devam ediyor

Trendyol Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve taktik oyunlarının ardından duran top çalışması yaptı. Sivasspor, kampın ilk hazırlık maçını yarın FK Sabail ile oynayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından eğitsel oyunlar oynayan futbolcular, pas çalışması ve taktik oyunlar oynadıktan sonra duran top çalışmasıyla günü tamamladı.

Sivasspor kamptaki ilk hazırlık maçını yarın saat 18.00'de Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden FK Sabail ile yapacak.