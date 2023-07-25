Demir Grup Sivasspor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, çabukluk, sınırlı alan oyunları ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sivasspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk, sınırlı alan oyunlar oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.
Sivasspor kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın saat 17.00'de Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak.