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Demir Grup Sivasspor, Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı

Demir Grup Sivasspor, Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı 2 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Başsan, geçen sezon Kayserispor formasıyla 26 Süper Lig ve 5 Türkiye Kupası maçında 3 gol atmıştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Deneyimli futbolcu, kulüp tesislerinde başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini kırmızı-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Emrah Başsan, geçen sezon Yukatel Kayserispor formasıyla 26 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giymiş, 3 gol kaydetmişti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Emrah Başsan Kayserispor Sivasspor Spor Haberler

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