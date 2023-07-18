Demir Grup Sivasspor Dernek Statüsünden Spor Kulübü Olarak Değiştirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un dernek statüsünün spor kulübü olarak değiştirildiği bildirildi. Kulüp, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda yapılan değişiklikle dernek statüsünden çıkartılarak spor kulübü olarak faaliyetlerine devam edecektir.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor'un dernek statüsünün spor kulübü olarak değiştirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda yapılan değişiklikle spor kulüplerinin dernek statüsünden çıkartılıp spor kulübü olarak faaliyetlerine devam edeceği yönünde alınan karar anımsatıldı.

Kırmızı-beyazlı ekibin 17 Haziran'da olağan genel kurul yaptığı aktarılan açıklamada, tüzük değişikliği ile Sivasspor Kulübü Derneği olan statüsünün spor kulübü olarak değiştirildiği ifade edildi.