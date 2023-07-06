Demir Grup Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza törenine başkan vekili Bahattin Eken de katıldı. Caner Osmanpaşa, 2019-2020 sezonundan bu yana Sivasspor forması giymektedir.