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Demir Grup Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı

Demir Grup Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza törenine başkan vekili Bahattin Eken de katıldı. Caner Osmanpaşa, 2019-2020 sezonundan bu yana Sivasspor forması giymektedir.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki defans oyuncusunun kulüp tesislerinde başkan vekili Bahattin Eken'in katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz Caner Osmanpaşa'nın opsiyon hakkını kullanarak sözleşmesini 1 yıl uzattı. Yeni sezonda da bizimle birlikte olacak Caner Osmanpaşa'ya başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Caner Osmanpaşa, 2019-2020 sezonundan bu yana Sivasspor forması giyiyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

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