Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zor bir maç oldu. İki takım da kazanmak için oynadı. Bundan sonraki hedefimiz kupada oynayacağımız final maçı. Taraftarımızın bize mutlaka destek vermesi gerekiyor" dedi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos ise, "Kupada oynadığımız maça benzer maç oldu. Rakip bizi fazla zorlayamadı. Bu maçın artı ve eksilerini cebimize koyup, kupa maçında turla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, mücadeleyi değerlendirdi. Rıza Çalımbay, bu maçın da zor geçtiğini belirterek, "Rakiple 3 tane maç oynadık hepsi çok zor geçti. Geçen kupa maçımızı 10 kişi kazanmamıza rağmen bu maçın zor olacağını konuştuk. Zor bir maç oldu. Bizim takımımız, belki de Türkiye'de en çok maç oynayan takım. Hiçbir takım lige başlamadan biz resmi maçlar oynadık. Avrupa'da maçlar oynadık. Erken başladık. Tabi ki sakatlıklar, ligin sonuna doğru düşük performanslar olabilir. Bugün maçın genelinde iki takım da kazanmak için oynadı. Güzel pozisyonlar oldu. Çoğu zaman yaptığımız gibi son paslarda başarılı değildik. Kupa finali oynarken böyle oynarsak hiç iyi olmaz. Onun için oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Hem bireysel hem takım olarak oyunumuzun üstüne çıkmalıyız. Golü attıktan sonra kapanmayı kesinlikle istemiyoruz. Onun için önümüzde oynayacağımız kupa maçı bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos ise kupadakine benzer bir maç olduğunu belirterek, "Bugün oynadığımız mücadele bir kaç gün önceki kupa maçından farksızdı. Top bizdeydi, ön alanda oynadık ama pozisyonları gole çeviremedik. Rakip çok fazla bizi zorlayamadı. Bir kaç kez geldiler. Arkaya atılan bir topta pozisyon penaltı oldu. Oradaki pozisyonu da değerlendirmek lazım. Top geçtikten sonra oyuncumuz Yatabare'nin ayağına bastı. Pozisyon top geçtikten sonra oldu. Rakibimiz çok tehlike yaratamadı. İkinci yarıda kontrol bizdeydi. Candeias topu ağlara gönderdi ama geçerlilik kazanmadı. Bu maçın artı ve eksilerini cebimize koyup evimize dönüyoruz. Bu artı eksileri değerlendirerek bir sonraki kupa maçında buradan turla ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.