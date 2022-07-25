"Demir Adam" Ordu'da geleneği bozmadı - Haberler

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"Demir Adam" Ordu'da geleneği bozmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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'Demir Adam' Ordu'da geleneği bozmadı

Antalyalı iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Ordu'da yapılan Türkiye Triatlon Şampiyonası'nda 70+ yaş kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Antalyalı iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Ordu'da yapılan Türkiye Triatlon Şampiyonası'nda 70+ yaş kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Türkiye Triatlon Şampiyonası sona erdi. Altınordu ilçesi sahilinde yapılan ve iki gün süren yarışlara 22 ilden 410 sporcu katıldı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen yarışlarda sporcular etapları geçerken zorlandı. Bin 500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklete binme ve 10 kilometrelik koşu parkuru çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Özellikle sahilde yapılan yüzme etabına sokak köpeklerinin de eşlik etmesi ve sporcuları görüntüleyen dronu kapmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

"Demir adam" yine sahnede

Antalya'dan yarışmaya katılan "demir adam" lakaplı iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, 70+ yaş kategorisinde mücadele etti. Bıdı, özellikle aynı yaş kategorisinde yıllardır tatlı rekabet içerisinde bulunduğu 72 yaşındaki Ayhan Akbay ile kıyasıya yarıştı. Akbay, Demir Adam'ı yüzme ve bisiklet etabında geçerken, koşu etabında üstünlüğü Ali Bıdı'ya kaptırdı. Yarış sonunda Ali Bıdı birincilik kürsüsüne çıkarken, Ayhan Akbay ikinci oldu. Bıdı, şampiyonluk madalyasını Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Bülent Cendik'in elinden aldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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