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Demhat Zerey, Türkiye'yi Avrupa Satranç Şampiyonasında Temsil Edecek

Demhat Zerey, Türkiye'yi Avrupa Satranç Şampiyonasında Temsil Edecek
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Mardinli milli satranç sporcusu Demhat Zerey, 2 bin 755 katılımcının yer aldığı Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde üçüncülük elde ederek Avrupa Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Mardinli milli satranç sporcusu Demhat Zerey, 2 bin 755 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında kendi yaş kategorisinde üçüncü oldu. Zerey, bu derecesi ile Türkiye'yi Avrupa Satranç Şampiyonasında temsil edecek.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası 7–12 ve 13-18 yaş grubunda 2 bin 755 satranç sporcusunun hamle yaptığı şampiyona sonunda derece elde eden sporcular milli takıma girmeye hak kazandı. Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ikamet eden Mazıdağı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zerey, Türkiye Satranç Şampiyonasında büyük bir başarı elde ederek Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye hak kazandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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