Delray Beach Açık'ı ABD'li tenisçi Taylor Fritz kazandı Spor Haberleri Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Delray Beach Açık'ta ABD'li Taylor Fritz, kupanın sahibi oldu. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Delray Beach Açık'ta ABD'li Taylor Fritz, kupanın sahibi oldu. ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen ATP 250 serisi turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 7 numarası ABD'li Fritz ile sıralamanın 33. basamağında yer alan Sırp Miomir Kecmanovic karşılaştı. Fritz, 1 saat 57 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-0 ve 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Grand slam turnuvalarından geçen yıl Wimbledon'da çeyrek finale kalan 25 yaşındaki tenisçi, kariyerinin 5. ATP Turu zaferine ulaştı. Spor Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu Amerika Birleşik Devletleri Florida Spor Haberler

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