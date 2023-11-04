Delhi'de Hava Kirliliği Nedeniyle Spor Turnuvaları Yasaklandı

YENİ DELHİ, 4 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın Delhi kentinin yerel yönetimi, kentteki Hava Kalitesi Endeksi'nin (AQI) "şiddetli artı" seviyesine ulaşması nedeniyle tüm bölgesel spor turnuvalarını ve etkinliklerini yasakladı.

Hava kirliliğini izleyen, Hava Kalitesi ve Hava Tahmin ve Araştırma Sistemi'ne (SAFAR) göre, Delhi'nin genel hava kalitesi endeksi Cuma günü 504 olarak kaydedildi. Bu değer, hava kalitesinin en yüksek uyarı seviyesi olan "şiddetli artı" kategorisine giriyor.

SAFAR yayımladığı uyarıda herkesi açık havada her türlü fiziksel aktiviteden kaçınmaya, kirliliğe yönelik maske kullanmaya, odun, mum veya tütsü yakmaktan kaçınmaya ve tozu azaltmak için odaları temizlemeye çağırdı.

Perşembe günü hükümet, kirlilik kontrol planının III. aşamasını devreye sokarak duman önleyici teçhizat konuşlandırdı ve hava kirliliğini kontrol altına almak için "Kırmızı ışık açık, Gaadi (araç) kapalı" kampanyasını yeniden başlattı. GRAP-III, Delhi-Ulusal Başkent Bölgesinde zorunlu olmayan inşaat işlerinin, taş kırma ve madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını öngörüyor.

Delhi, dünyada en fazla hava kirliliğine sahip kentler arasında yer alıyor.

Yoğun yapılaşmanın yanı sıra endüstriyel faaliyetlerin ve araç trafiğinin, şehirdeki hava kirliliğini önemli ölçüde artırdığı Delhi'nin hava kalitesi son yıllarda kış yaklaşırken tehlikeli bir hal alıyor.

Delhi'deki yetkililer, artan kirliliğe komşu eyaletler Pencap ve Haryana'da anız yakılmasının neden olduğunu düşünüyor.