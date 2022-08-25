Dele Alli, İstanbul'da Spor Haberleri Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Nijerya asıllı İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli, İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Nijerya asıllı İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli, İstanbul'a geldi. Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton'dan kiralık olarak anlaşmaya vardığı Dele Alli'yi İstanbul'a getirdi. Özel uçakla havalimanına gelen 26 yaşındaki yıldız oyuncuyu bir grup siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Alli daha sonra dinlenmek üzere havalimanından kalacağı otele doğru yola çıktı. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan İngiliz oyuncu, ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Beşiktaş İstanbul Nijerya Spor Haberler

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