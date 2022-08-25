Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dele Alli, Beşiktaş'ta

Spor Haberleri

Dele Alli, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton'dan Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton'dan Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 25.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Everton FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Sezon sonuna kadar kullanılmak koşulu ile oyuncunun satınalma opsiyonu Şirket'imizde bulunmaktadır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.200.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title