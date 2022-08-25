Dele Alli, Beşiktaş için İstanbul'da Spor Haberleri Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki ünlü futbolcuyu kulüp yetkilileri ve Siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. İngiliz futbolcu, tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterisinde bulunan taraftarlara havalimanı çıkışında üçlü çektirdi. Sezon sonuna kadar kiralama konusunda anlaşma sağlanan Dele Alli'nin sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Atatürk Havalimanı Beşiktaş İstanbul Spor Haberler

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