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Dele Alli Beşiktaş için geliyor

Spor Haberleri

Dele Alli Beşiktaş için geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in ardından orta sahaya bir de 10 numara alıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in ardından orta sahaya bir de 10 numara alıyor.

Siyah beyazlılar, Everton'ın dünyaca ünlü yıldızı Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiralama konusunda tüm şartlarda anlaşma sağladı. Kısa sürede İstanbul'a gelmesi beklenen İngiliz oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.26 yaşındaki Dele Alli 37 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi. Beşiktaş bu transfer için Everton'a herhangi bir ücret ödemeyecek.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor

Kerem Atakan Kesgin İstanbul Beşiktaş Spor Haberler

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