DC United, Wayne Rooney ile Yollarını Ayırdı

Major League Soccer ekiplerinden DC United, teknik direktör Wayne Rooney ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığını duyurdu. Rooney, 2022 yılından bu yana takım başında 53 maça çıktı.

Major League Soccer ekiplerinden DC United, teknik direktör Wayne Rooney ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Futbol Ligi takımlarından DC United, İngiliz teknik direktör Wayne Rooney ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan duyuruda "Wayne Rooney ile karşılıklı olarak yollarını ayırma konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

2022 yılından bu yana Amerikan takımında görev yapan Rooney, takım başında yer aldığı 53 resmi müsabakada 14 galibiyet, 13 beraberlik ve 26 mağlubiyet yaşadı. - İSTANBUL