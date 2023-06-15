Dayınlar Spor Kulübü Genç Sporcuları Gediz Belediye Başkan Vekili'ni Ziyaret Etti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Dayınlar Spor Kulübü'nün genç sporcuları, Gediz Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz'ü ziyaret etti. Ziyarette sporcular başarılarının devamını dilerken, antrenörler ve sporcular da spora verilen destekler için teşekkür etti.