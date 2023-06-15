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Dayınlar Spor Kulübü Genç Sporcuları Gediz Belediye Başkan Vekili'ni Ziyaret Etti

Dayınlar Spor Kulübü Genç Sporcuları Gediz Belediye Başkan Vekili'ni Ziyaret Etti

Spor Haberleri

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Dayınlar Spor Kulübü'nün genç sporcuları, Gediz Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz'ü ziyaret etti. Ziyarette sporcular başarılarının devamını dilerken, antrenörler ve sporcular da spora verilen destekler için teşekkür etti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Dayınlar Spor Kulübü'nün genç sporcuları, Gediz Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz'ü ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyesi Kazım Alan, Antrenörler Kamil Bütün, Fatih Bilgili ve sporcular katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz, Gediz'de farklı branşlarda şampiyon olan sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Dayınlar Spor antrenörleri ve genç sporcular, spora vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Tüysüz Kütahya Fatih Spor Spor Haberler

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