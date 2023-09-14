Davis Cup Türkiye-Macaristan eşleşmesinin kuraları çekildi

Macaristan'ın Keszthely kentinde Helikon Teniszcentrum'un ev sahipliği yapacağı, 15-16 Eylül tarihlerinde oynanacak Davis Cup World Group I karşılaşmaları maç programı belli oldu.

Kura çekimi törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Macaristan Tenis Federasyonu Genel Sekreteri Csilla Suto, turnuva başhakemi Vuk Nikolic ile her iki takımın oyuncuları ve kaptanları katıldı. Kura çekimi sonucunda ilk gün TSİ 14.00'de başlayacak müsabakalarda teklerde Altuğ Çelikbilek ile Fabian Marozsan sonradan ise Cem İlkel ile Zsombor Piros karşı karşıya gelecek.

İkinci gün ise TSİ 12.00'de başlayacak maçlarda çiftlerde Ergi Kırkın/Sarp Ağabigün ikilisi ile Fabian Marozsan/Mate Valkusz çifti mücadele edecek. Bu maçın ardından başlayacak tekler maçlarında Cem İlkel ile Fabian Marozsan ve Altuğ Çelikbilek ile Zsombor Piros karşılaşacak.