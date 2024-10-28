Davinson Sanchez Beşiktaş Derbisinde Gol Attı

Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, Beşiktaş derbisiyle bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez kaydetti. Müsabakanın 13. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligde Çaykur Rizespor maçının ardından ikinci golünü kaydetti.

Maça 11'de başlayan Davinson Sanchez, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL