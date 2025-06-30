David Jurasek: Beşiktaş'a Tereddütsüz Geldim

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Çek futbolcu David Jurasek, Beşiktaş'a transferi hakkında yaptığı açıklamada, büyük bir kulüpten teklif aldığı için mutlu olduğunu ifade etti. Hiç tereddüt etmeden bu fırsatı değerlendirdiğini belirten Jurasek, Beşiktaş taraftarının atmosferine de hayran kaldığını dile getirdi.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Çek futbolcu David Jurasek, siyah-beyazlı kulüpten aldığı transfer teklifi karşısında hiç tereddüt etmediğini söyledi.

Siyah-beyazlıların Portekiz temsilcisi Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladığı 24 yaşındaki sol bek, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Jurasek, "Beşiktaş büyük bir kulüp. Büyük bir tarihe sahip. Teklif geldiği anda hiç tereddüt etmedim." ifadelerini kullandı.

Tomas Sivok, Tomas Zapotocny ve Tomas Jun'un ardından Beşiktaş'ta forma giyen dördüncü Çek oyuncu olacak David Jurasek, "Sivok'un burada önemli işler yaptığını biliyorum. Ben hiç yorulmam, maç boyunca koşarım ve sahada yapabileceğimin en iyisini ortaya koyarım." diye görüş belirtti.

Rafa Silva ve Joao Mario ile Benfica'nın ardından Beşiktaş'ta bir araya gelmesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Çek futbolcu, "Rafa Silva ve Joao Mario ile Benfica'da yarım sezon oynadım. Alışma sürecinde bana destek olacaklarını umuyorum." şeklinde konuştu.

Beşiktaş taraftarıyla ilgili de konuşan Jurasek, "Taraftarların bazı videolarını izledim ve statta kırılan desibel rekoru hakkında haberler okudum. Bu atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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