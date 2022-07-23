David Domgjoni Manisa FK'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı savunma oyuncusu David Domgjoni'yi kadrosuna kattı. Transferle ilgili duygularını ifade eden David Domgjoni, "Hedefi Süper Lig olan bir kulübe geldiğim için mutluyum" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı savunma oyuncusu David Domgjoni ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Manisa FK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karadağ katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer David Domgjoni, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Daha önce de Türkiye'de oynamıştım ve başarılı olmak için yine buradayım. İnşallah hep birlikte hedefimiz olan Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Karadağ: "David Domgjoni takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır"

David Domgjoni transferinin takıma hayırlı olmasını dileyen Manisa FK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karadağ ise, "Transferde sabırlı ve doğru adımlar atmak istiyoruz. Bu anlamda transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugün David Domgjoni'yi kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. David Domgjoni, daha önce bu ligde oynamış bir oyuncu. Takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Hem David Domgjoni'ye hem de Manisa Futbol Kulübümüze bu transferin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor