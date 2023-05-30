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Datça'da Galatasaraylılar Şampiyonluğu Kutladı

Datça'da Galatasaraylılar Şampiyonluğu Kutladı

Spor Haberleri

Muğla'nın Datça ilçesinde Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Tüm yurtta olduğu gibi Datça'da da Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu tezahürat ve marşlar eşliğinde kutladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Datça'da da Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu tezahürat ve marşlar eşliğinde kutladı. Ankaragücü maçının bitiş düdüğü ile sokağa dökülen Galatasaraylı taraftarlar araçları ile konvoy gerçekleştirdi. Konvoy sonrası Datça meydanında toplanan taraftarlar şampiyonluğu büyük coşku içinde kutladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Muğla Spor Haberler

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