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Darüşşafaka yarın Anadolu Efes'i konuk edecek

Darüşşafaka yarın Anadolu Efes'i konuk edecek

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Anadolu Efes, iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ilk maçında Darüşşafaka Lassa'yı 104-94 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Anadolu Efes Lassa Spor Haberler

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